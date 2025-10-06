Patrika LogoSwitch to English

बस्तर दशहरा पर्व, कुटुंब जात्रा रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई, देखें

रायपुर। देवी-देवताओं के छत्र और डोली को बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर ससम्मान विदा किया।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 06, 2025

बस्तर दशहरा पर्व, कुटुंब जात्रा रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई, देखें

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म, ‘कुटुंब जात्रा’, रविवार को स्थानीय महात्मा गांधी स्कूल परिसर के गुड़ी में संपन्न हुई।

बस्तर दशहरा पर्व, कुटुंब जात्रा रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई, देखें

देवी-देवताओं के छत्र और डोली को बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर ससम्मान विदा किया।

बस्तर दशहरा पर्व, कुटुंब जात्रा रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई, देखें

बस्तर दशहरा की सबसे खास बात यह है कि केवल इसी पर्व में इतनी बड़ी संख्या में एक-एक गांव के देवी-देवताओं के छत्र और डोली शामिल होते हैं।

बस्तर दशहरा पर्व, कुटुंब जात्रा रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई, देखें

राजा-महाराजाओं की तरह राजपरिवार के सदस्य और दशहरा समिति गांव-गांव से आए देवी-देवताओं और उनके पुजारियों को ससम्मान विदा करते हैं।

बस्तर दशहरा पर्व, कुटुंब जात्रा रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई, देखें

राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव और दशहरा समिति ने देवी-देवताओं के छत्र और डोली लेकर पहुंचे पुजारियों को कपड़े, पैसे और मिठाइयां देकर उनकी ससम्मान विदाई की।

Updated on:

06 Oct 2025 09:11 am

Published on:

06 Oct 2025 09:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / बस्तर दशहरा पर्व, कुटुंब जात्रा रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई, देखें

