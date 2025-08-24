Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Weather Update: 31 अगस्त तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, Alert

CG Weather Update: आज मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली भी गिरने की संभावना है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 24, 2025

Getty Images/ iStockphoto

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। रायपुर, बलरामपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है।

Getty Images/ iStockphoto

CG Weather Update: इसी बीच आज फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली भी गिरने की संभावना है।

Getty Images/ iStockphoto

CG Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, यह सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रह सकता है। शनिवार को भी रायपुर शहर में दिन भर रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना बना रहा।

Getty Images/ iStockphoto

CG Weather Update: 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और भारी बारिश भी हो सकती है।

Getty Images/ iStockphoto

CG Weather Update: बता दें कि प्रदेश में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में होने वाली बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश होने के संभावना जताई है।

Getty Images/ iStockphoto

CG Weather Update: मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुई खदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में अगले तीन दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है।

Getty Images/ iStockphoto

CG Weather Update: पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊँचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और बारिश देखने को मिल रहा है।

24 Aug 2025 09:30 am

CG Weather Update: 31 अगस्त तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, Alert

