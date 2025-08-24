CG Weather Update: 31 अगस्त तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, Alert

CG Weather Update: पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊँचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और बारिश देखने को मिल रहा है।