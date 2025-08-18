Patrika LogoSwitch to English

Dahi Handi 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, CM साय हुए शामिल… निभाई दही-हांडी की परंपरा

Dahi Handi 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में आयोजित जन्माष्टमी उत्सव एवं दही-हांडी प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Dahi Handi 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में आयोजित जन्माष्टमी उत्सव एवं दही-हांडी प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Dahi Handi 2025: इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रतीकात्मक रूप से दही-हांडी तोड़कर उत्सव की परंपरा निभाई तथा राधा-कृष्ण के रूप में सजे नन्हे-मुन्ने बच्चों को मिठाई खिलाकर स्नेह प्रदान किया।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Dahi Handi 2025: साय ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम छत्तीसगढ़ जैसे पावन प्रदेश के निवासी हैं, जो भगवान श्रीराम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से सनातन संस्कृति को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाने हेतु निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Dahi Handi 2025: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार भोरमदेव मंदिर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शक्तिपीठों और तीर्थ स्थलों के समग्र विकास हेतु कार्य कर रही है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Dahi Handi 2025: इसके साथ ही, रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को विभिन्न पावन स्थलों के दर्शन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Dahi Handi 2025: साय ने इस भव्य आयोजन के सफल संचालन हेतु आयोजक बसंत अग्रवाल एवं उनकी टीम को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में विधायक किरण देव एवं पवन साय ने भी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जन्माष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएँ दीं।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Dahi Handi 2025: इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, महापौर मीनल चौबे, राजीव लोचन महाराज, अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Dahi Handi 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, CM साय हुए शामिल… निभाई दही-हांडी की परंपरा

