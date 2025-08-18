Dahi Handi 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, CM साय हुए शामिल… निभाई दही-हांडी की परंपरा

Dahi Handi 2025: साय ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम छत्तीसगढ़ जैसे पावन प्रदेश के निवासी हैं, जो भगवान श्रीराम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से सनातन संस्कृति को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाने हेतु निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।