PM Modi Raipur Visit: नवा रायपुर में पीएम ने किया रोड शो, राजधानीवासियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत, देखें

प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया और अपनी शुभकामनाएं दी।
लोक संस्कृति के रंगों से सुसज्जित, जोश और उत्साह से भरे युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मीय स्वागत।
लखपति दीदी पॉइंट, टी पॉइंट नवा रायपुर – नक्सल मुक्त भारत पॉइंट, फेसिलिटी सेंटर – प्रधानमंत्री आवास योजना पॉइंट, जिंदल चौक एवं सीबीडी एंट्री सेक्टर में स्वागत किया गया।
एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्होंने श्री सत्य साईं संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल में आयोजित “दिल की बात” कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
