Road Accident : पीलीभीत सड़क हादसा: 5 की मौत, परिवारों में कोहराम, तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग बनी जानलेवा

शनिवार दोपहर करीब तीन बजे यात्रियों से भरा टेंपो पीलीभीत की ओर जा रहा था। तभी अमरिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने के प्रयास में टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेंपो पलट गया, जिससे सवारियां दब गईं। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया और सात गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया।