आज बीजेपी में शामिल होगा एक बड़ा और प्रख्यात चेहरा, अनिल बलूनी ने दी जानकारी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी (BJP) में आज एक बड़ी शख्सियत शामिल होने जा रही है। इसके बारे में भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी (Anil Baluni) ने ट्वीट कर जानकारी दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बड़ी शख्सियत भाजपा में शामिल होगी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे है। सभी लोग यह जानना चाहते है कि आखिर वह बड़ी हस्ति कौन है जो बीजेपी का दामन थामना चाहती है।

यह भी पढ़ें :— तीसरी लहर से पहले खुशखबरी: इस महीने आ सकती है बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन, टीके के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा



अनिल बलूनी ने किया ट्वीट

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। अनिल बलूनी ने अपने ट्वीट में लिखा, एक प्रख्यात हस्ती आज दोपहर 1 बजे 6A डीडीयू मार्ग स्थित BJP मुख्यालय (नई दिल्ली) में बीजेपी में शामिल होगी। भाजपा नेता के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यूजर्स कांग्रेस पर तंज करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में मजे भी ले रहे हैं।

यह भी पढ़ें :— इस साल 2 सरकारी बैंक और एक बीमा कंपनी होंगे प्राइवेट, नीति आयोग ने सरकार को सौंपे नाम



कांग्रेस नेताओं पर कमेंट, बीजेपी को नसीयत

सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस पर तंज करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह से लेकर प्रियंका गांधी के बिजनेसमैन पति राबर्ड वाड्रा तक के नाम को लेकर मजाक कर रहे है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अमित शाह के होते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं कुछ लोग राहुल गांधी का नाम लिखकर पूछ रहे है। वहीं कुछ यूजर्स ने बीजेपी को बंगाल से सबक लेने की सलाह दी है। एक यूजर ने लिखा, पार्टी में शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन यह भी तो देखना चाहिए कि आने वाले चुनावों में पार्टी से टिकट मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विभानसभा चुनाव से पहले कई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन पार्टी को कोई खास फायदा नहीं मिल सका।

An Eminent personality will join BJP today (Wednesday) 09 June, 1 PM at BJP HQ, 6A DDU Marg, New Delhi