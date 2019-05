केजरीवाल बोले- आखिरी समय में पलटा पासा, BJP ने कहा- 'हुआ तो हुआ' AAP फिगर आउट करते रहिए

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) के लिए छह चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, सातवें चरण के लिए कल यानी रविवार को वोटिंग होगी। दिल्ली की सातों सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी ( AAP ) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने नतीजों पर अपना अनुमान लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि दिल्ली की सातों सीटों पर AAP की जीत होगी, लेकिन आखिरी समय में पासा पलट गया।

पढ़ें- राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, सियासी गठजोड़ को लेकर जारी है बातचीत

AAP का वोट गया कांग्रेस को- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के 48 घंटे पहले तक हमें लग रहा था कि सातों सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी। लेकिन, आखिरी वक्त पर AAP का सार वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। उन्होंने कहा कि यह सारा खेल चुनाव से ठीक एक दिन पहले हुआ। दिल्ली सीएम ने कहा कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिए ऐसा क्यों हुआ। इनमें 12-13 फीसदी वोट मुसलमानों के भी हैं। हालांकि, केजरीवाल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सात में से आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी या फिर पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा।

पढ़ें- JDS प्रमुख देवेगौड़ा का बड़ा बयान, चुनाव परिणाम के बाद कर्नाटक में बदल सकता है सियासी समीकरण

EVM से न हो छेडछाड़ तो मोदी जी का दोबारा PM बनना मुश्किल- AAP

वहीं, भाजपा के दोबारा सत्ता में आने वाले सवाल पर दिल्ली सीएम ने कहा कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो नरेन्द्र मोदी का दोबारा पीएम बनना मुश्किल है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और अमित शाह के बिना जिस किसी की भी सरकार केन्द्र में बनती है तो AAP उसका समर्थन करेगी। लेकिन, उस पार्टी को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा करना होगा। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में AAP को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली थी। BJP ने दिल्ली की सातों सीटों पर कब्जा जमाया था।

भाजपा का तंज

केजरीवाल के बयान भाजपा ने भी तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अब वोट शिफ्ट 'हुआ तो हुआ' AAP फिगर आउट करते रहिए।

Sheila Dikshit on Delhi CM's reported remark 'Muslim votes shifted to Congress in Delhi at last moment': Don't know what is he trying to say. Everyone has a right to vote whichever party he/she wants to vote. People of Delhi did not understand nor liked his governance model pic.twitter.com/SNDuOpr2s0