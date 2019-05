बीच चुनाव AAP को झटका, BJP में शामिल हुए विधायक अनिल वाजपेयी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) की सरगर्मियां चरम पर हैं। तीन चरणों के मतदान अब भी बचे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली ( Delhi ) में आम आदमी पार्टी ( AAP ) को बड़ा झटका लगा है। गांधी नगर से AAP विधायक अनिल वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) का दामन थाम लिया है।

पढ़ें- उत्तराखंड: BJP विधायक चैंपियन के बिगड़े बोल, नेहरू और गांधी को लेकर दिया विवादित बयान

Delhi: Aam Aadmi Party MLA from Gandhi Nagar(Delhi) Anil Bajpayi joins BJP in presence of Union Minister Vijay Goel pic.twitter.com/RtdSMg2eVP