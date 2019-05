ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला, विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ने का सबूत दीजिए नहीं तो आपको जेल में डालूंगी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पर हमलावर है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी एक नंबर के झूठे और बेशर्म इंसान हैं। कोलकाता रोड शो में हिंसा के दौरान विद्यासागर की प्रतिमा टूटने पर ममता ने कहा कि मोदी सबूत दें कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा खंडित की है। अगर पीएम सबूत नहीं दिए तो उन्हें जेल में डाल दूंगी। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को मोदी से भीख नहीं चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया था। उत्तर प्रदेश के चंदोली में पीएम ने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति टूटी है तो हम उसे फिर से स्थापित करेंगे।

ये भी पढ़ें: जेडीयू ने राष्ट्रपति से की बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, ममता के समर्थन में उतरीं मायावती

WB CM:He (PM) said he'll make Vidyasagar statue.Bengal has money to make the statue.Can he give back the 200 years old heritage? We've proof&you say that TMC has done.Aren't you ashamed?He should do sit ups for lying so much.Liar.Prove allegations otherwise we'll drag you to jail pic.twitter.com/v9zKD2xIjW