जेडीयू ने राष्ट्रपति से की बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, ममता के समर्थन में उतरीं मायावती

नई दिल्ली। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच संघर्ष का दौर जारी है। घटना का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने जहां ममता बनर्जी पर चुनावी प्रचार का बैन लगा दिया है, वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। अब एनडीए के घटक दल और भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू इस लड़ाई में कूद गई है। जेडीयू ने राष्ट्रपति से ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। जेडीयू नेता अजय अलोक ने मांग की है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मामले में हस्तक्षेप करें ओर बंगाल सरकार को बर्खास्त करें। जेडीयू ने मांग की है कि राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के हालातों का संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करें।

ममता के समर्थन में उतरी कांग्रेस, चुनाव आयोग पर मोदी—शाह के सामने सरेंडर करने का आरोप

Mayawati: It is clear that PM Modi, Amit Shah and their leaders are targeting Mamata Banerjee, its planned targeting. This is a very dangerous and unjust trend and one which doesn't suit the PM of the country. pic.twitter.com/ECytD8LmgV

वहीं, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर हमला बोला है। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरीं मायावती ने कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि टीएमसी प्रमुख PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई नेताओं के निशाने पर है। यही नहीं उन्होंने ममता पर हो रहे हमले को पूर्व नियोजित बताया। मायावती ने उसको बेहद खतरनाक और गलत व्यवहार करार दिया है।

Mayawati: Election Commission has banned campaigning in West Bengal, but from 10 pm today just because PM has two rallies in the day. If they had to ban then why not from today morning? This is unfair and EC is acting under pressure pic.twitter.com/s7v0xpvAkO