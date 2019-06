बिहार: नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, शामिल हुए 8 नए मंत्री

नई दिल्ली। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल के विस्तार में 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव में कई विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुए मंत्री पद भरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में शनिवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 11. 30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई।

Bihar cabinet expansion: JDU leaders Ashok Choudhary, Shyam Rajak, L Prasad, Beema Bharti, Ram Sevak Singh, Sanjay Jha, Neeraj Kumar and Narendra Narayan Yadav took oath as ministers today https://t.co/WiJXIKKDM8