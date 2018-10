पटना: बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गया । बिहार में एनडीए का सीट फॉर्मूला तय हो गया है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है । अमित शाह ने कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर लडेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान भी एनडीए के साथ रहेंगे। शाह ने कहा कि बाकी साथियों को भी सम्मानजनक सीट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो तीन दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी सीटों के बंटवारे पर अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। जल्द ही इस पर जदयू की ओर से बयान जारी किया जाएगा।

It has been decided that BJP & JDU will fight on equal number of seats for Lok Sabha Elections 2019 in Bihar. Other allies will also get a respectable seat share. Numbers will be announced in a few days: BJP President Amit Shah after meeting Nitish Kumar pic.twitter.com/BhzM7pmZON