भाजपा का कांग्रेस पर तीखा वार, Sambit Patra बोले- हिंदुस्तान, पीएम मोदी और सेना के पास हैं लाल आंखें

नई दिल्ली। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की साजिश ( Chinese troops intrudes again in Ladakh ) किए जाने के बाद कांग्रेस ( Congress ) ने सोमवार को मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। इसके कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी ( Bhartiya Janata Party ) ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला बोल दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ( sambit patra ) ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक मोदी सरकार और सेना है, तब तक कोई भी देश हिंदुस्तान की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं कर सकता। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ( BJP National Spokesperson Sambit Patra ) सोमवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

वहीं, कांग्रेस की 'लाल आंखों' से जुड़े सवाल उठाने पर संबित पात्रा ने जवाब दिया, "हमारे पास तो लाल आंखें हैं, लेकिन उनके पास भीगी आंखें हैं। लाल आंख हिंदुस्तान के पास है। पीएम मोदी के पास है। इंडिया की आर्मी के पास है। तभी हिंदुस्तान की संप्रभुता अखंड है।"

पात्रा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, "किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख ले। देश का बच्चा-बच्चा भारतीय सेना और पीएम मोदी के प्रति विश्वास से देखता है। जब तक सरकार और सेना खड़ी हुई है तब तक कोई भी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं कर सकता।"

संबित पात्रा की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ( Randeep Singh Surjewala ) के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग त्सो लेक के पास चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों पर सवाल उठाए थे। सुरजेवाला ने कहा था कि आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है मोदी जी, पर लाल आंख कहां हैं। चीन से आंखों में आंखें डाल कर कब बात होगी। पीएम मोदी मौन क्यों हैं?

The donations to the Rajiv Gandhi Foundation was no co-incidence, but a conspiracy.



The first revelation is on Mehul Choksi, who had donated to the RGF, who was involved in the Punjab National Bank fraud case: Dr @sambitswaraj pic.twitter.com/B3s1r4zohc