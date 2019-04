नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि हम बहुत दुःख के साथ ये बात पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही निचले स्तर पर जाकर चुनावी मर्यादा का उल्लंघन किया है।

We appeal to Election Commission to give a notice to Ashok Gehlot and to give a directive that no political party should make a remark critical of the President of India: Shri @GVLNRAO #IndiaBoleModiDobara pic.twitter.com/LH8Civ7nog