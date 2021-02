BJP नेता के बिगड़े बोल- 'बिल्ली' से की ममता बनर्जी की तुलना

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बंगाल में अपनी जड़े जमाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ( BJP ) रैली, जनसभाओं के साथ-साथ सीएम ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रही है।

यही नहीं आरोप- प्रत्यारोप के इस दौर में अब नेताओं की जुबान भी फिलसने लगी है। ताजा मामला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का सामने आया है। दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना 'बिल्ली' से कर डाली।

She (Mamata Banerjee) considers herself a Royal Bengal Tiger. Real tigers don't call themselves tiger. Now her situation is that of a cat. Even her party members & administrative officers don't fear her: West Bengal BJP chief Dilip Ghosh (10.02.2021) pic.twitter.com/T6DkJLAiWU