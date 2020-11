BJP ने Anurag Thakur को बनाया Jammu-Kashmir स्थानीय निकाय चुनाव का प्रभारी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल तीन नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। घाटी में स्थानीय निकाय चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और हरियाणा के सांसद संजय भाटिया को चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

MoS Finance and BJP leader Anurag Thakur (file photo) appointed as the election incharge of the party for the upcoming local body elections in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/nIZKXu4Owa