कोलकाता : अमित शाह के रोड शो में आगजनी और पथराव, भाजपा आज दिल्ली में करेगी प्रदर्शन

कोलकाता। कोलकाता में भारी विरोध के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो हुआ। हालांकि रोड शो को बीच में ही रोकना पड़ा। 7 किलोमीटर तक चलने वाले रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। जिसके बाद रोड शो को रोक दिया गया। कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट के पास भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। साथ ही आगजनी और पथराव किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पत्थरबाजी से कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। अमित शाह ने इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की शह पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। वहीं इस मामले की शिकायत भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की है। इधर विद्यासागर की मूर्ति टूटने पर ममता ने भाजपा पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंची हैं।

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee visits Vidyasagar College; clashes broke out near it at BJP President Amit Shah's roadshow today. #WestBengal pic.twitter.com/LDZa5HpZvM — ANI (@ANI) May 14, 2019

West Bengal: Clashes broke out in roadshow of BJP President Amit Shah in Kolkata after sticks were hurled at Shah’s truck. Police later resorted to lathicharge pic.twitter.com/TSvJMAdemQ — ANI (@ANI) May 14, 2019

अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा के खिलाफ भाजपा करेगी प्रदर्शन

कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से शिकायत की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने रोड शो के दौरान हुए उपद्रव के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। नकवी ने चुनाव आयोग से असमाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10; 30 बजे धरना प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बंगाल के लोग बिना डरे वोट करे।

MA Naqvi after BJP meets EC on clashes at Amit Shah's roadshow in Kolkata, #WestBengal: We demanded EC disturbing elements&history-sheeters be arrested immediately,central forces' flag march be conducted&CM Mamata Banerjee be barred from campaigning for instigating her supporters pic.twitter.com/xtmtLcifuz — ANI (@ANI) May 14, 2019

अमित शाह का ममता पर बड़ा हमला

अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके शासन में अभी तक 7 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई हैं। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी डर गई हैं। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए भाजपा नेताओं के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर हिंसा कराने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आगजनी की, हम पर हमला करने का प्रयास किया गया। लेकिन टीएमसी के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी। बंगाल में बड़े बहुमत से बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। 23 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं।

Amit Shah: Today the way BJP's road show got a response in Kolkata with almost every citizen attending it, TMC's goons were frustrated & so attacked it. I would like to congratulate BJP workers as even after such chaos the roadshow continued & concluded at the planned place& time pic.twitter.com/Wy532Ox2ms — ANI (@ANI) May 14, 2019

रोड शो से पहले हंगामा

अमित शाह के रोड शो से पहले कोलकाता पुलिस और भाजपा आमने- सामने है। कोलकाता पुलिस ने रैली स्थल पर पहुंचकर भाजपा के बैनर और पोस्टर हटा दिए। पुलिस का कहना है कि पार्टी की ओर से रैली की परमिशन वाले कागज नहीं दिखाए जाने पर मोदी और शाह के पोस्टर हटाए गए हैं।

विजयवर्गीय ने टीएमसी पर साधा निशाना

वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि परिमशन मिलने के बाद भी होर्डिंग और पोस्टर हटाए गए हैं। भाजपा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी।

West Bengal: BJP alleges that party posters and flags were removed by TMC workers and Police ahead of Amit Shah's roadshow in Kolkata. Kailash Vijayvargiya, says,"Mamata ji's goons and police removed all the posters and flags. They escaped soon after we reached here." pic.twitter.com/QNrHnzHSbN — ANI (@ANI) May 14, 2019

ममता ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी

वहीं प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। ममता ने आयोग से आखिरी और सातवें चरण के चुनाव में केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती की मांग की है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को संपर्क नहीं रखने का आरोप लगाया है। ममता ने आयोग से क्विक रिस्पॉन्स टीम में स्थानीय अफसर होने की भी मांग की है।