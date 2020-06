China को लेकर BJP का कांग्रेस से सवाल, देश की 78 हजार वर्ग किमी जमीन दुश्मन को क्यों दे दी?

नई दिल्ली। भारत और चीन ( India China Tension ) के बीच चल रहे तनाव के बीच देश में सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ( Sambit Patra ) ने कांग्रेस ( Congress ) की ओर से उठाए जा रहे सवालों को लेकर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि चीन के मामले पर कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है।

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस ( Congress ) को देश के हितों की परवाह नहीं है। पात्रा ने कहा है कि सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) और राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने मिलकर देश में भ्रम जाल फैलाया है।

A rejected&ejected dynasty isn't equal to the entire opposition. One dynasty’s interests are not India’s interests. Today, nation is united&supportive of our armed forces. This is the time for unity&solidarity. Relaunch of ‘the scion’ for nth time can wait: BJP president JP Nadda pic.twitter.com/tw4gkRvf8X