पूर्व सीएम फडणवीस को नागपुर कोर्ट से मिला समन, दो आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीएम फडणवीस को नागपुर कोर्ट ने समन जारी किया है। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने समन जारी किया है। वकील सतीश उके ने आरोप लगाया कि फडणवीस ने अपने हलफनामे में दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी को छिपाई । जिस पर नागपुर जिला अदालत ने नोटिस भेजा है।

फडणवीस को बड़ा झटका

फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के केस सन 1996 और 1998 में हुए थे। लेकिन दोनों ही मामलों में आरोप तय नहीं हुए थे। याचिकाकर्ता उके का आरोप है कि फडणवीस ने नामांकन के समय शपथ पत्र में इन दोनों ही मामलों का जिक्र नहीं किया है। जिसके बाद चुनावी हलफनामे में बॉम्बे हाई कोर्ट से देवेंद्र फडणवीस को राहत मिल गई थी।

Nagpur(Sadar)Police Inspector Mahesh Bansode: Nagpur (Sadar) police delivered to ex-Maharashtra CM Devendra Fadnavis , summons issued by a local court in connection with case wherein he is accused of concealing information about 2 criminal matters against him,in election affidavit pic.twitter.com/CatPyNWS17