नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के संपन्न होने के बाद आए विभिन्‍न एग्जिट पोल्‍स ने सबको चौंका दिया है। एग्जिट पोल्‍स एक बार फिर देश में भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनने का खुला संकेत कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के यूपीए 150 के आसपास ही सिमटती नजर आ रही है। वहीं, विपक्षी दलों एग्जिट पोल्स को नकारते हुए तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है।

I believe the exit polls are all wrong. In Australia last weekend, 56 different exit polls proved wrong. In India many people don’t tell pollsters the truth fearing they might be from the Government. Will wait till 23rd for the real results.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सभी एग्जिट पोल्‍स को ‘गलत’ करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पिछले 5 लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल्‍स के आंकड़ों और चुनावी नतीजों को भी शेयर किया है। कांग्रेस ने इन पुराने एग्जिट पोल्स के माध्‍यम से बताया है कि कैसे इन पोल्‍स में सांख्यिकीय गलतियां होती हैं। यही नहीं थरूर ने ऑस्‍ट्रेलिया का एक उदाहरण भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि वहां पर एक नहीं, बल्कि 56 एग्जिट पोल्‍स गलत साबित हुए हैं। थरूर ने ट्वीट करते हुए एग्जिट पोल्‍स को गलत बताया है।

The Congress must die.

If it could not stop the BJP in this election to save the idea of India, this party has no positive role in Indian history. Today it represents the single biggest obstacle to creation of an alternative.



