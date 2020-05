SpeakUpIndia के जरिये कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, सोशल प्लेटफॉर्म से 50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) जैसी महामारी के बीच कांग्रेस ( Congress ) ने एक बार फिर मोदी सरकार ( Modi Govt ) और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) को घेरने की तैयारी की है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने सड़क पर उतरने की बजाय सोशल मीडिया ( Social Media )फ्लेटफॉर्म को बड़ा हथियार बनाया है। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया ( SpeakUpIndia ) अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर ( Twitter ), फेसबुर ( Facebook ), इंस्टाग्राम ( Instagram ) के जरिये अपनी-अपनी बात रख रहे हैं।

कोरोना लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच कांग्रेस लगातार प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labour ) और किसानों ( Farmers )की परेशानियों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरती आ रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर SpeakUpIndia नाम से बड़ा अभियान शुरू किया है।

LIVE: Congress President Smt. Sonia Gandhi's message to the people & the BJP govt. #SpeakUpIndia https://t.co/OqpYFaU6AD — Congress (@INCIndia) May 28, 2020

सोनिया गांधीः मजदूरों की सिसकी सुनो सरकार

करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखानें बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ।

It's time for every Indian to stand together & speak up in one voice. #SpeakUpIndia



for our brothers & sisters struggling for survival;



for those whose voice has been silenced;



for those in despair & are fearful.



We are India.



Together we can make a difference. pic.twitter.com/7Q6R2rcWuP — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 28, 2020

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे भाइयों और बहनों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ खामोश कर दी गई है, निराशा और भयभीत लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। हम ऐसे ही लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी मिलकर कुछ अलग कर सकते हैं।

राहुल ने कहा भारत में आज तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी। उन्हें भूखा प्यासा घंटों सड़कों पर चलना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी सरकार से चार मांग करती है।

1. हर गरीब परिवार के अकाउंट में महीने 7500 रुपए 6 महीने तक डाला जाए

2. मनरेगा में 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार दिया जाए।

3. स्माल मीडियम बिजनेज के लिए तुरंत पैकेज तैयार किया जाए

4. प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए सुविधा दी जाए।

We demand that each migrant worker family returning to their homes should be given free transportation. After being tested, each migrant worker family should be given ₹10,000 to tide over the present crisis: Shri @PChidambaram_IN #SpeakUpIndia pic.twitter.com/geyRj08I2k — Congress (@INCIndia) May 28, 2020

पी चिदंबरमः श्रमिकों को मिले मुफ्त परिवहन

हम मांग करते हैं कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक परिवार अपने घरों को लौट रहे हैं, उन्हें मुफ्त परिवहन दिया जाना चाहिए। परीक्षण किए जाने के बाद, प्रत्येक प्रवासी श्रमिक परिवार को वर्तमान संकट से निपटने के लिए 10,000 दिया जाना चाहिए।

The Government, unfortunately, has turned a blind eye to the problems of people during this national crisis.



It's our duty and we must raise our voice for the voiceless. #SpeakUpIndia pic.twitter.com/9SlnWyzDFV — Mukul Wasnik (@MukulWasnik) May 28, 2020

मुकुल वासनिक

दुर्भाग्यवश, सरकार ने इस राष्ट्रीय संकट के दौरान लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया।

I’ve raised my voice to support the demand for immediate cash support of Rs 10,000 to the poor and start of NYAY scheme of Rs 7,500 on a monthly basis. Together we must help our migrant workers who have suffered pain and irreparable losses. Time for you to join #SpeakUpIndia pic.twitter.com/6P4xf2ksyA — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) May 28, 2020

आज कांग्रेस पार्टी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सोशल मीडिया के जरिये एक देशव्यापी ऑनलाइन अभियान चलाकर केंद्र सरकार के सामने विभिन्न मांगें रखेगी।



आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान से जुड़े तथा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव होकर आमजन की आवाज को बुलंद करें। pic.twitter.com/eamZ8egAEv — Sachin Pilot (@SachinPilot) May 28, 2020

राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों एवं मजदूरों की समस्यों को नजरंदाज कर, संवेदनहीनता का परिचय दिया है।

#SpeakUpIndia

1) #SpeakUpIndia

1) Transfer ₹10,000 immediately to all poor families. Also give ₹7500 financial help every month



2) Transport should be made available for all migrant workers without charge to ensure their safe return home@INCIndia https://t.co/Wxgzrw6tFG — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) May 28, 2020

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सदस्य समन्वय समूह सुप्रिया श्रीनाते ने भी मोदी सरकार से प्रवासी मजदूरों को मुफ्त परिवहन और खाते में 10 हजार रुपए जमा करने की मांग की।

#SpeakUpIndia for the migrants, for the poor, for the unemployed & for those who are struggling to fight against this virus: Shri @luizinhofaleiro pic.twitter.com/LANRbEP4xD — Congress (@INCIndia) May 28, 2020

My appeal to PM @NarendraModi Ji, seeking Govt of India’s immediate intervention for cash transfer to all migrant workers & poor, providing greater employment to rural poor under MGNREGS & financial assistance for MSMEs, other than loans. https://t.co/cm6e9bFaEu — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 28, 2020

कांग्रेस की सरकार से तीन अहम मांग

पहलीः 10 हजार तुरंत खाते में जमा करें

आपको बता दें कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर अभियान के तहत मोदी सरकार से मांग कर रही है कि इनकम टैक्स की छूट वाले सभी परिवारों के खाते में 10 हजार रुपए तत्काल जमा करवाकर उनकी आर्थिक मदद करे।

दूसरीः मनरेगा की अवधि 100 से बढ़ाकर 200 दिन करे

इसके साथ ही कांग्रेस की मांग है कि मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर सरकार 200 दिन करे।

तीसरीः लॉकडाउन के बाद की स्थिति साफ करे सरकार

कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के बाद की स्थिति को जनता के बीच स्पष्ट करे। आगे की क्या रणनीति होगी इसकी जानकारी मुहैया करवाए।

इन्हीं बड़ी मांगों के साथ देशभर में विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म के जरिये कांग्रेस के वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यकर्ता तक अपनी बात घर बैठे रख रहे हैं। अपने इस अभियान के तहत कांग्रेस ने 50 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य भी रखा है।