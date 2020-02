दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, 240 सांसदों की ड्यूटी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi assembly elections ) का प्रचार अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) और कांग्रेस समेत कोई भी राजनीतिक दल चुनावी बाजी जीतने के लिए कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ना चाहता।

कांग्रेस की ओर चुनाव प्रचार की कमान जहां मंगलवार को गांधी परिवार ( Gandhi family ) ने थाम ली, वहीं आम आदमी पार्टी ( AAP ) की ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) लोगों से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं।

इसके साथ ही भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए मेगा प्लान ( Mega plan ) बनाया है।

Prime Minister Modi to share the stage with Dushyant Chautala in Delhi to woo Jat votes for BJP Read @ANI story | https://t.co/dDYJBMDXh9 pic.twitter.com/xEVI3XYndi

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ( BJP president JP Nadda ) ने दिल्ली में 240 सांसदों की ड्यूटी लगाई है। भाजपा हाईकमान के निर्देशानुसार ये सभी सांसद अगले चार दिनों तक दिल्ली में ही डेरा डाले रहेंगे।

यहां चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा ने अपने सांसदों को स्लम एरिया में रहने की हिदायत दी है। ये सभी सांद स्लम एरिया में ही रहेंगे और वहीं भोजन भी करेंगे।

यही नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के सभी दिग्गज दिल्ली में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं।

यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं।

Prime Minister Narendra Modi to address a public rally today in Dwarka, as a part of the campaign for #DelhiElections2020.



Union Home Minister Amit Shah will address public rallies in Delhi Cantt, Patel Nagar and Timarpur today. (file pics) pic.twitter.com/9gn6qsjq3Z