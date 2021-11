Delhi: जहरीली युमना पर गर्माई सियासत, AAP और BJP आमने-सामने

नई दिल्ली। छठ के महापर्व पर दिल्ली ( Delhi ) में यमुना ( Yamuna River Pollution ) की लहरों पर जहरीले केमिकल और झाग की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने यमुना के इन हालातों को लेकर जहां आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) को जिम्मेदार बताया है वहीं आप ने इसका ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया।

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और आप नेता राघव चड्ढा ने यमुना में बढ़ते जहर के लिए यूपी और हरियाणी की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार के ढुलमुल रवैये को यमुना में प्रदूषण की वजह बताया।

Delhi | We know that the Yamuna river water is dirty and it could be hazardous. But there is no option as prayers are offered to the Sun god while standing in flowing waters of a river, says a devotee at the Yamuna ghat near Kalindi Kunj pic.twitter.com/HNiN6qIKsy