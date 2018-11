दिल्ली: धक्का-मुक्की से भड़के मनोज तिवारी, अमानतुल्लाह को बताया दाऊद का गुर्गा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के अवसर पर हुई धक्का-मुक्की की घटना को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद का गुर्गा बताया है। इसके साथ ही आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि रविवार को मनोज तिवारी सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ वहां दो घटनाएं घट गई। यही नहीं इन घटनाओं का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

तेजप्रताप-ऐश्वर्या विवाद: लालू के करीबी नेता रघुवंश बोले, बीवी से अलग होकर क्या मोदी नहीं बने पीएम?

Aam Aadmi Party MLA amanatullah khan pushed me (during the inauguration of Delhi's Signature Bridge), the whole incident took place in the presence of Delhi CM. I am going to file an FIR over the incident. Khan's bail should be cancelled immediately: BJP Delhi Chief Manoj Tiwari pic.twitter.com/nNs7NC8Fy7