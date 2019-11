गुमशुदगी के पोस्टर लगे तो गौतम हुए 'गंभीर', इस वजह से दूषण वाली बैठक में नहीं हुए शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले दिनों प्रदूषण से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में शामिल न होने बाद निशाने पर आए पूर्व दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने सफाई दी है।

गौतम गंभीर ने कहा कि उनका इंदौर में आयोजित भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए एक कमेंट्री कांट्रेक्ट था। जिसके चलते वहीं प्रदूषण से संबंधी बैठक में भाग नहीं ले सके।

गंभीर ने कहा कि उनको मालूम है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह बाध्य थे।

gautam gambhir , former cricketer & BJP MP on missing the Parliamentary Standing Committee of Urban Development meeting, over air pollution in Delhi, on 15 November: I know the meeting was very important but I was contractually bound. (1/2) pic.twitter.com/ddyrrDhYkW

पूर्व क्रिकेट गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने राजनीति अप्रैल में ज्वाइन की है, जबकि यह कांट्रेक्ट जनवरी में साइन किया था।

कांट्रेक्ट की बाध्यता के चलते उनको इंदौर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसके लेकर उनको 11 नवंबर को एक मेल मिला था, जिसके बाद उनको तुरंत बाद इंदौर के लिए रवाना होना पड़ा।

गंभीर ने कहा कि उन्होंने मीटिंग में न शामिल का कारण पहले ही बता दिया था।

Gautam Gambhir: I had signed the contract in January & I joined politics in April. Due to contractual obligation, I had to go for the commentary. On 11th November I received the mail and on the same day, I had informed them the reason for not attending the meeting. (2/2) pic.twitter.com/bsoYp5rpti