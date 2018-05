रांची। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुलाकात का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं रांची में भी इस मामसे में आंतरिक जांच शुरू हो गई है। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को एम्स से छुट्टी मिलने पर रांची आने के पहले लालू यादव से राहुल गांधी ने मुताकात की थी।

एम्स में चल रहा था इलाज

गौरतलब है कि लालू चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वह एम्स में अपना इलाज करा रहे थें, लेकिन वह एक सजायाफ्ता कैदी है। उनसे कोई भी बाहरी व्यक्ति मिलता है तो इसकी अनुमति जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। लेकिन राहुल और लालू की मुलाकात जेल मैनुअल को ताख पर रख कर हुई। ऐसे में जेल प्रशासन से लेकर पुलिस-प्रशासन तक की सुरक्षा सवालों के घेरे में है।

Delhi: Congress President Rahul Gandhi met RJD Chief Lalu Prasad Yadav at All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS). Lalu Prasad Yadav is undergoing treatment for various ailments related to heart and kidney. pic.twitter.com/qc0NCvxu5m