नई दिल्‍ली। हैदराबाद गैंगरेप और हत्‍याकांड मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा चारों आरोपियों की एनकाउंटर के बाद इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। एनकाउंटर के बाद उत्‍पन्‍न परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्‍चन ने कहा है कि अच्‍छा किया। मुठभेड़ में मार डाला।

सपा सांसद और अमिताभ बच्‍चन की पत्‍नी जया बच्‍चन ने कहा कि गैंगरेप और हत्‍या के मामले में आज जो भी परिणाम आए हैं, देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्‍त आए हैं। लेकिन यह काम बहुत देर से हुआ।

#WATCH Samajwadi Party MP Jaya Bachchan on accused in the rape and murder of the woman veterinarian in Telangana killed in an encounter: Der aaye, durust aaye...der aaye, bohot der aaye.. pic.twitter.com/sWj43eNCud

चार दिन पहले जया ने की थी पब्लिक लिंचिंग की मांग

इससे पहले दो दिसंबर को राज्‍यसभा में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने कहा था कि चाहे निर्भया, कठुआ या फिर हैदराबाद रेप कांड में से कोई भी क्‍यों न हो सरकार को उचित जवाब देना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि हैदराबाद रेप कांड को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनकी सार्वजनिक लिंचिंग ( Public Lynching ) होनी चाहिए।

राज्‍यसभा में जया बच्‍चन ने कहा था कि जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, उनका नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उनको शर्मिंदा करना चाहिए। उन्‍होंने कहा हर बार घटनाएं होती हैं और चर्चा होने के बाद लोग इसे भूल जाते हैं। जब तक रेप के मामलों में सख्‍त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे आरोपी घटना को अंजाम देकर बचते रहेंगे।

#WATCH Hyderabad: People celebrate and cheer for police at the encounter site where the four accused were killed in an encounter earlier today. #Telangana pic.twitter.com/WZjPi0Y3nw