JK: राज्यपाल ने सत्यपाल मलिक ने बयान पर मांगी माफी, बोले- गुस्से और हताशा में कहा था

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। वजह है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ( Jammu and Kashmir governor Satya pal malik ) के ताजा बयान का तूल पकड़ना। मामले को बढ़ता देख अब राज्यपाल ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांग ली है।

दरअसल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि आतंकियों को पुलिसवालों, निर्दोष लोगों की बजाय भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों की हत्या करनी चाहिए।

मलिक के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( former cm omar abdullah )ने सवाल खड़ा कर दिया।

उन्होंने कहा कि अब अगर किसी अफसर या नेता की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार राज्यपाल होंगे। वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर तीखा हमला बोला है।

Whatever I said was in 'fit of anger', as Guv I should have avoided it: Satya Pal Malik Read @ANI Story | https://t.co/Boogs3iFwZ pic.twitter.com/r2WNxctGQe

राज्यपाल बोले- मुझसे हुई गलती

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों की हत्या वाले बयान पर माफी मांग ली है।

उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि राज्यपाल होने के नाते मुझे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत भावना वैसी ही है जैसा मैंने कहा।

#WATCH J&K Governor, SP Malik to ANI on National Conference leader Omar Abdullah's tweet over his statement: He is a political juvenile tweeting on everything, see the reaction to his tweets and you will find out. pic.twitter.com/3rLMwN1jpv