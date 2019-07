कर्नाटक: अब BJP ने भी किया शक्ति परीक्षण का दावा, येदियुरप्पा बोले- खुश हैं बागी विधायक

नई दिल्ली। कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक ( Karnataka political crisis ) के बीच अब BJP ने भी सदन में शक्ति परीक्षण की हुंकार भरी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम BS yeddyurappa ने कहा कि हमें परीक्षण से कोई ऐतराज नहीं है। येदियुरप्पा ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। इससे पहले एचडी कुमारस्वामी ने भी JDS - Congress की गठबंधन सरकार के पास बहुमत का दावा किया था।

अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार: येदियुरप्पा

येदियुरप्पा ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सोमवार तक का इंतजार करेंगे। विधानसभा में हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम सोमवार को स्पीकर से मुलाकात उसी दिन विश्वास प्रस्ताव लाने को कहेंगे। हमें यकीन है कि हम बहुमत साबित कर लेंगे।

BS Yeddyurappa, BJP state president: We have no objection to No confidence motion . We will wait until Monday. On Monday, we are ready to face the no confidence motion . #Karnataka pic.twitter.com/Ws6jXTPHnv