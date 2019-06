भाजपा नेता मदनलाल सैनी के निधन पर पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई स्थगित

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के राजस्थान प्रमुख मदनलाल सैनी (Rajasthan BJP President Madan Lal Saini death ) के निधन के चलते पार्टी संसदीय दल ( BJP Parliamentary Party meeting ) की बैठक स्थगित हो गई है। मदनलाल सैनी का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में सोमवार को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पिछले सप्ताह यहां भर्ती कराया गया था।

BJP Parliamentary Party meeting scheduled for today, has been postponed due to the demise of Rajasthan BJP President, Madan Lal Saini, yesterday. pic.twitter.com/WUIFS1fi95