महाराष्ट्र: आज उद्धव सरकार का बहुमत परीक्षण, महा विकास अघाड़ी ने बहुमत होने का किया दावा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार का थोड़ी देर में अग्निपरीक्षा है। उद्धव ठाकरे विधानसभा में बहुमत परीक्षण साबित करेंगे। एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटील ने व्हिप जारी कर सभी विधायकों को विधानभवन में रहने का निर्देश दिया है।

प्रोटेम स्पीकर दिलीप वलसे पाटील बहुमत परीक्षण करवाएंगे

प्रोटेम स्पीकर दिलीप वलसे पाटील बहुमत परीक्षण करवाएंगे। वहीं महा विकास अघाड़ी विधानसभा में 165 विधायकों के समर्थन होने का दावा कर रहा है। विधानसभा में दो दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। वहीं बहुमत साबित करने के लिए महाराष्ट्र विधानभवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानभवन पहुंच गए हैं।

Former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis arrives at state Assembly ahead of floor test of 'Maha Vikas Aghadi' government today. pic.twitter.com/grtQnGcIgb