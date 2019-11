उद्धव मंत्रिमंडल में विभागों का बांटवारा, जानिए शिवसेना, NCP और कांग्रेस को कौन सा मिला मंत्रालय

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले विभागों के बंटवारे पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी को गृह, वित्त और वन विभाग सौंपा जाएगा । वहीं कांग्रेस को राजस्व, एक्साइज और PWD मंत्रालय मिलेगा। जबकि शिवसेना के पास शहरी विकास, परिवहन और सिंचाई विभाग है।

हालांकि, अभी शिक्षा और उद्योग से जुड़े मंत्रालयों पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि डिप्टी सीएम को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।

बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस ने शिवसेना और एनसाीपी के सामने प्रस्ताव रख कर पेंच फंसा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें भी मिले । कांग्रेस के इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खासे नाराज है।

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र विधानसभा: आज उद्धव ठाकरे सरकार की अग्निपरीक्षा, 2 बजे होगा फ्लोर टेस्ट

ये भी पढ़ें: पूर्व सीएम फडणवीस को नागपुर कोर्ट से मिला समन, आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप

Chandrakant Patil,BJP: Kisan Kathore will be BJP candidate for assembly speaker https://t.co/bpKKLoFBZa pic.twitter.com/zzNumIH0od