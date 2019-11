PM मोदी ने की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तारीफ, अटकलों का बाजार गर्म

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा के 250वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की प्रशंसा की, जिससे राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया।

उल्लेखनीय है कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आज शाम कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं।

PM Modi in Rajya Sabha: Today I want to appreciate two parties, NCP and BJD. These parties have strictly adhered to parliamentary norms. They have never gone into the well. Yet, they have raised their points very effectively. Other parties including mine can learn from them. pic.twitter.com/TXvUUOWJin — ANI (@ANI) November 18, 2019

वहीं, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 'उन्हें अपना रास्ता चुनना है'।

संसद में मीडिया से बातचीत में पवार ने कहा कि भाजपा-शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था, राकांपा और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा था। उन्हें अपना रास्ता चुनना है और हमें अपनी राजनीति करनी है।"

#WATCH via ANI FB: Prime Minister Narendra Modi speaks in Rajya Sabha during discussion on 250th session of the House. https://t.co/3mo97GEPcV pic.twitter.com/hcVrV9dWQ0 — ANI (@ANI) November 18, 2019

उन्होंने कहा कि वह दिन में बाद में सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि बैठक में सोनिया और पवार के बीच महाराष्ट्र में अगले कदम को लेकर चर्चा होनी है, जहां बीते मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

शिवसेना ने नतीजे के बाद भाजपा से अपनी राहें जुदा कर ली थी और पार्टी सरकार गठन को लेकर राज्यपाल को मनाने में विफल रही थी।

राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने पहले ही सरकार बनाने को लेकर अपने हाथ पीछे खींच लिए थे।

Prime Minister Narendra Modi in Rajya Sabha during discussion on 250th session of the House: This house has seen many historic moments, it has made history also and has seen history being made as well. It is a far-sighted house. pic.twitter.com/FbW7GEwIPM — ANI (@ANI) November 18, 2019

बैठक में पवार और सोनिया गांधी विचारधारा के स्तर पर विपरीत शिवसेना से सरकार गठन को लेकर गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और राकांपा सरकार गठन को लेकर पहले से ही शिवसेना के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम(सीएमपी) पर काम कर रहे हैं।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि गठबंधन के लिए हां कहने से पहले, पार्टी चाहती है कि शिवसेना अपने कट्टर हिंदुत्व विचारधारा को छोड़े और कई मुद्दों पर धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाए। सूत्रों का कहना है कि राकांपा चाहती है कि कांग्रेस भी सरकार में शामिल हो।