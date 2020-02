ओडिशा: महाप्रभु की शरण में गृह मंत्री अमित शाह, इन मंत्रियों ने भी किए दर्शन

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) दो दिवसीय ओडिशा ( Odisha ) दौरे पर हैं। अमित शाह ने शनिवार सुबह-सुबह श्रीक्षेत्र धाम पुरी पहुंचकर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ जी ( Shree Jagannath Temple ) की पूजा अर्चना की।

इस दौरान अमित शाह के साथ तीन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ( Union Ministers Dharmendra Pradhan ) , प्रताप षड़ंगी ( Pratap Chandra Sarangi ) एवं प्रहलाद सिंह पटेल ने भी महाप्रभु के दर्शन किए।

अमित शाह के साथ महाप्रभु के दर्शन करने वालों में भाजपा के ओडिशा राज्य प्रभारी अरुण सिंह, अध्यक्ष समीर महंती और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे।

