चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अब इस्तीफों की होड़, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने भी छोड़ा पद

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर के इस्तीफे के बाद अब ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने भी पद छोड़ने का ऐलान किया है। निरंजन पटनायक ने यहां शुक्रवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

भाजपा के 303 सांसदों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, संसद पहुंचने वालों में कुल 27 मुसलमान

Niranjan Patnaik, President, Odisha Pradesh Congress Committee: I too had contested the election, party had given me a responsibility, I take the moral responsibility for this debacle and relinquish this job. I've communicated it to my AICC President. pic.twitter.com/r60PuNeSeW