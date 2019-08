दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने जताई पद छोड़ने की इच्छा, कहा- मुक्त करें सोनिया गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी हार और फिर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से कांग्रेस में उठा-पटक का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है।

चुनाव के बाद कांग्रेस न हिचकोले खा रही है, बल्कि उसके नेता एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लगाए हैं।

जम्मू—कश्मीर: भारत-पाक के बीच हुआ परमाणु युद्ध तो जानें क्या होगा परिणाम?

Sources: Congress leader PC Chacko has requested interim party president Sonia Gandhi to relieve him of Delhi unit incharge post. pic.twitter.com/MKVNJjehFm