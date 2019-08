PM नरेंद्र मोदी पहुंचे दिवंगत अरुण जेटली के घर, अंतिम संस्कार में नहीं हो पाए थे शामिल

नई दिल्ली। PM नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के घर पहुंचे। मोदी यहां जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे।

आपको बता दें किउनसे पहलें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेटली के घर पहुंचे हैं। 23 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था।

उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन दौरे पर थे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि ने पीएम मोदी ने बहरीन से ही अरुण जेटली के परिवार वालों से फोन पर बात की थी।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi arrives at the residence of late former Union Finance Minister #ArunJaitley to pay tributes to him and meet his family. #Delhi pic.twitter.com/DeZaxGz2Ke — ANI (@ANI) August 27, 2019

गौरतलब है कि फ्रांस के बिआरित्ज में हुई G-7 की बैठक में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापस लौट आए हैं।

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी आज यानी मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के घर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at the residence of late former Union Finance Minister #ArunJaitley to pay tributes to him and meet his family. pic.twitter.com/VF64seZQs0 — ANI (@ANI) August 27, 2019

आपको बता दें कि देश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद 23 अगस्त को निधन हो गया था।

उनके निधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे। हालांकि पीएम मोदी उस समय वहीं से अरुण जेटली के परिवार से बात की थी।

HM @AmitShah visits residence of late Union Minister Arun Jaitley; pays tribute to him and extends condolence to the bereaved family pic.twitter.com/jrqDrYiLpD — Doordarshan News (@DDNewsLive) August 27, 2019

पीएम मोदी ने इस दौरान अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और उनके बेटे रोशन से बात की थी। इस दौरान जेटली परिवार ने पीएम मोदी से उनका विदेश दौरा रद्द न करने की अपील की थी।

यही नहीं बहरीन में पीएम मोदी अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि आज भले ही वह विदेश में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वह दिल में एक गहरा दर्द दबाए बैठे हैं, क्योंकि उनका सबसे खास मित्र अरुण चला गया है।

