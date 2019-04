नामांकन विवाद: अब वायनाड से NDA उम्मीदवार ने उठाए सवाल, कहा- विदेशी पासपोर्ट भी रखते हैं राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। आने वाले 23 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामंकन से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव लाल के बाद अब वायनाड से एनडीए उम्मीदवार ने राहुल गांधी के नामंकन पर सवाल खड़े करते हुए केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी से उसकी जांच की मांग की है।

Kerala: Wayanad NDA candidate T Vellappally through his lawyers writes to CEO Kerala to review nomination of Rahul Gandhi , states, "It's understood that Rahul Gandhi is having passport of a foreign country also.He didn't disclose this in the nomination filed or in the affidavit."