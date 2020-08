Rahul Gandhi ने पीएम पर साधा निशाना, कहा - Modi को छोड़ हर किसी को है सेना की बहादुरी पर विश्वास

नई दिल्ली। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के भाषण के एक दिन बाद कांग्रेस ( Congress ) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने एक बार फिर उन पर करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में हर किसी को भारतीय सेना ( Indian Army ) की क्षमता और वीरता में विश्वास है। लेकिन पीएम मोदी को छोड़कर।

Everybody believes in the capability and valour of the Indian army.



Except the PM:



Whose cowardice allowed China to take our land.



Whose lies will ensure they keep it.