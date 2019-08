अचानक ऐसे चर्चा में आईं थीं सुषमा स्वराज की बेटी, भाजपा को करना पड़ा था बचाव

नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय नेता सुषमा स्वराज ( sushma swaraj death News ) के निधन से देश में गम का माहौल है। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को भाजपा-कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों समेत देश की जानी मानी हस्तियां उनके घर पहुंची। आपको बता दें कि मंगलवार को हार्टअटैक आने से सुषमा स्वराज का निधन हो गया था।

#WATCH Delhi: Senior BJP leader LK Advani and his daughter Pratibha Advani break down as they meet #SushmaSwaraj's husband Swaraj Kaushal and their daughter Bansuri. pic.twitter.com/EogClO6dei