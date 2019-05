तेज प्रताप की गाड़ी के नीचे आया कैमरामैन, शीशा टूटने पर बाउंसरों ने मीडियाकर्मी को पीटा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) के लिए सातवें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह सात बजे से 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पटना ( Patna ) के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) की के नीचे एक कैमरमैन आ गया। वहीं, गाड़ी का शीशा टूटने पर उनके बाउंसरों ने मीडियाकर्मी की जमकर पिटाई की है।

तेज के बाउंसरों ने मीडियाकर्मी को पीटा

जानकारी के मुताबिक, तेज प्रताप बूथ संख्या 160 पर वोट डालने पहुंचे थे। वोट डालने के बाद जैसे ही वो लौटने लगे कि एक कैमरामैन उनके गाड़ी के नीचे आ गया, जिसके कारण गाड़ी का शीशा टूट गया। गाड़ी का शीशा टूटने पर तेज प्रताप के बाउंसरों ने मीडियाकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। इस हमले में मीडियापर्सन समेत कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। फिलहाल, पुलिस माहौल को शांत कराने में जुटी है और मामले की छानबीन की जा रही है। तेज प्रताप का कहना है कि उनपर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं, मतदान करने से पहले तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी का अब ध्यान-साधना का समय आ गया है। लेकिन, मैं पहले कर चुका हूं, वे मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं।

#WATCH Tej Pratap Yadav's personal security guards in Patna beat a camera person after he allegedly broke the windscreen of Yadav's car. Tej Pratap Yadav was leaving after casting his vote. Yadav has filed an FIR in the incident. #Bihar pic.twitter.com/u1KzKDCGBG