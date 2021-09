West Bengal By Election: भवानीपुर से रद्दा होगा ममता बनर्जी का नामांकन! बीजेपी उम्मीदवार ने की शिकायत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल उपचुनाव ( West Bengal By Election ) की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है सियासी पारा हाई होता जा रहा है। खास तौरप हाईप्रोफाइल भवानीपुर ( Bhawanipur ) विधानसभा सीट पर राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज रहा है।

यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के प्रियंका टिबरीवाल से है। 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी ने ममता के नॉमिनेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत में लगाए गए आरोप साबित होते हैं ममता बनर्जी का नामांकन रद्द हो सकता है।

यह भी पढ़ेँः West Bengal: एक हफ्ते में दूसरी बार बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर धमाका, कल ही NIA जांच के दिए थे आदेश

West Bengal: Election agent of BJP candidate for Bhabanipur constituency Priyanka Tibrewal writes to Returning Officer, objecting nomination/declaration filed by TMC's candidate & CM Mamata Banerjee, failing to disclose particulars of pending criminal proceedings against her pic.twitter.com/hhLIgyYZ2X