Mamata Banerjee का Modi Government पर हमला- बंगाल को बंगाली चलाएंगे, गुजराती नहीं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal CM Mamata Banerjee ) ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ( Central Government ) ने बंगाल को हर संभव तरीके से वंचित किया है। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) प्रमुख ने 2021 के विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Election ) के लिए अपनी पार्टी के चुनाव अभियान ( election campaign ) की भी शुरुआत की। बनर्जी ने 21 जुलाई शहीद दिवस ( Martyrs Day ) पर एक वर्चुअल सभा ( Virtual Rally ) को संबोधित करते हुए कहा, "वे राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं। भाजपा ( BJP ) बंगाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। केंद्र ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। भाजपा विभिन्न राज्यों में सरकारें गिराने के लिए विधायकों को खरीद रही है।" ममता ने कहा कि राज्य अपने ही लोगों द्वारा चलाया जाता रहेगा न कि "बाहरी लोगों" या "गुजरात के लोगों" द्वारा।

We will throw the BJP out of West Bengal in the 2021 Assembly elections. Trinamool Congress will form the government again. The next elections will show a new direction to the state as well as to the country: Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/ir4obRHpJu