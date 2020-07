Weather Update: Delhi में Heavy Rain से लुढ़का पारा, पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ बनी काल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Heavy Rain in Delhi ) और उत्तर भारत ( Rain in North India ) समेत देश भर में मानसूनी बारिश ( Monsoon rain ) हो रही हैं। मौसम विभाग ( IMD ) ने दिल्ली में पूरे हफ्ते बारिश ( Delhi Rain ) की उम्मीद जताई है। दिल्ली ( Delhi Weather ) में रविवार को हुई मध्यम बारिश ने लोगों को भारी उमस के बीच ठंड का एहसास कराया। साउथ और साउथ वेस्ट दिल्ली ( South West Delhi ) में गरज के साथ हुई बारिश की वजह से तापमान लुढ़क गया, जिससे लोगों ने गर्मी में राहत महसूस की। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों ( Weather in Delhi ) में अंधेरा छा गया और दिन में लोगों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी, जबकि कुछ जगहों पर बारिश के कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई।

Rajasthan Political Crisis के बीच Sachin Pilot का ट्वीट- Assam और Bihar Flood प्रभावितों की मदद करें

#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Prithviraj Road. pic.twitter.com/fAGkqthU7J — ANI (@ANI) July 21, 2020

मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले दो—तीन दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत पर बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली आर्द्र पूर्वी हवाएं अरब सागर से आने वाली दक्षिणपश्चिमी हवाओं के संपर्क में आती रहेंगी। इसके साथ यहां मानसून भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। इन दो कारणों से अगले 24 घंटे में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसारUttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh में मानसून तेजी के साथ सक्रिय होगा। जिसके चलते इन राज्यों में बारिश की संभावना बनी रहेगी।

Himachal: Corona Infection के बीच यज्ञ कर घिरे CM Jairam Thakur, Social Distancing की उड़ी धज्जियां

Death toll of animals due to flood in Kaziranga National Park rises to 116, including 88 hog deers and 11 Rhinos. 143 animals rescued: Assam Government (earlier pic) pic.twitter.com/F2G3Ht5NxO — ANI (@ANI) July 21, 2020

देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ की वजह से यहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं। जबकि 100 से अधिक लोगों काल के गाल में समां गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 116 जानवरों की मौत हो चुकी है। वहीं, राहत कार्यों के तहत 143 जानवरों को बचा लिया गया। वहीं, बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए पटना के बिहटा की 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की 16 टीमों को राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया है।

Central Team ने Bihar में जताई Coronavirus Outbreak बढ़ने की आशंका, कहा- तैयार रहने की जरूरत

Bihar: Several parts of Sitamarhi affected due to floods. India Meteorological Department has predicted heavy rainfall in the area for today and tomorrow. pic.twitter.com/Sixx7T3SaH — ANI (@ANI) July 21, 2020

Corona के Community Transmission पर IMA का स्पष्टीकरण- बयान को व्यक्तिगत समझा जाए

एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर तथा बल मुख्यालय एनडीआरएफ, नई दिल्ली की सहमति से 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की कुल 16 टीमों को बिहार के 11 जिलों- पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा सारण जिलों में तैनात किया गया है।