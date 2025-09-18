Big Breaking: आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ! इस मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत

एक बार के मालिक गगन अरोड़ा ने 21 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना इलाके में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर मामले में FIR दर्ज की गई। मामले में आरोपी आजम खान के अलावा उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर को बनाया गया था।