‘पति पत्नी और वो 2’ की शूटिंग के दौरान चोपड़ा फिल्म्स के प्रोडक्शन हेड पर हमला; आयुष्मान खुराना और सारा अली खान हैं लीड

सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में फिल्म की टीम और कुछ स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई होती हुई दिख रही है। रेडिट पर वीडियो में कुछ लोग फिल्म क्रू के सदस्यों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा। इस घटना से कलाकारों और क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें कि झगड़े का असली कारण अभी तक साफ नहीं है।