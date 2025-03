जहां लगता था माफिया अतीक अहमद का दरबार, आग में वो सब खाक, जांच में जुटी पुलिस

Fire in Atiq Ahmed Office: अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया डॉन और राजनेता था, जो पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहा। 2023 में पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई।

Fire Broke out in Atiq Ahmed Office in Prayagraj: उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन और राजनेता अतीक अहमद फिर से चर्चाओं में है। जहां अतीक का दरबार लगा करता था आज वो आग की लपटों में खाक हो गई है। प्रयागराज के चकिया में स्थित अतीक अहमद के बंद पड़े कार्यालय में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में दूसरी मंजिल से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिग्रेड ने आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया।

प्रयागराज सीओ ने क्या कहा ? प्रयागराज के सीओ कोतवाल मनोज सिंह के अनुसार इस बिल्डिंग में अतीक अहमद का ऑफिस होता था लेकिन लंबे समय से बंद पड़ी थी। बिल्डिंग में कुछ सामान और कपड़े रखे थे। संभवतः शार्ट सर्किट के कारण आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कभी सजा करता था अतीक का दरबार प्रयागराज के चकिया में जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां कभी अतीक अहमद का दरबार सजा करता था। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की माफियाओं के खिलाफ सख्ती के दौरान इस कार्यालय से रुपये और कुछ हथियार भी मिले थे जिसके बाद प्रशासन ने इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया था। अतीक अहमद के बारे में अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी और राजनेता था, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से प्रयागराज (पुराना इलाहाबाद) में था। अतीक पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहा। 1989 में पहली बार विधायक बनने के बाद, उसने अपराध और राजनीति का गठजोड़ बना लिया। उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों के 100 से अधिक मामले दर्ज थे। यह भी पढ़ें महाकुंभ समाप्त, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका नहीं आए, अजय राय ने बताया कारण लाइव कैमरे पर हुई हत्या 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद बना, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी और फिर अपने खुद के संगठन से जुड़ा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेजा गया। 2023 में, जब वह अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस कस्टडी में था, तभी प्रयागराज में लाइव कैमरे के सामने उसकी हत्या कर दी गई।