लॉ ग्रेजुएट के लिए खुशखबरी…यूपी में APO के 182 पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरा डिटेल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अभियान अधिकारी (APO) भर्ती परीक्षा-2025 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। 182 पदों पर भर्ती के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। UPPSC के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर तय की गई है।
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर निर्धारित की गई है।परीक्षा का डिटेल विज्ञापन 16 सितंबर से आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफाॅर्मा, परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।
पदों की संख्या घट-बढ़ भी सकती है। शैक्षिक अर्हता संबंधी जानकारी विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध रहेगी। आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो।दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी