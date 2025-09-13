Patrika LogoSwitch to English

लॉ ग्रेजुएट के लिए खुशखबरी…यूपी में APO के 182 पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरा डिटेल

यूपी पीएससी से तीन साल बाद APO की वैकेंसी आई है, इससे पहले अप्रैल-2022 में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 69 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। यूपीपीएससी ने प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से 14 माह में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली थी और जून-2023 में इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया था।

प्रयागराज

anoop shukla

Sep 13, 2025

Up news, prayagraj
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, यूपी में निकली APO पद के लिए निकली वेकेंसी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अभियान अधिकारी (APO) भर्ती परीक्षा-2025 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। 182 पदों पर भर्ती के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। UPPSC के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर तय की गई है।

आयोग की वेबसाइट पर डिटेल है मौजूद

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर निर्धारित की गई है।परीक्षा का डिटेल विज्ञापन 16 सितंबर से आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफाॅर्मा, परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।

Published on:

13 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / लॉ ग्रेजुएट के लिए खुशखबरी…यूपी में APO के 182 पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरा डिटेल

