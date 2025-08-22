Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

Prayagraj: 2026 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें डिटेल

Prayagraj News: 2026 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ने से स्कूलों और छात्रों को राहत मिलेगी।

प्रयागराज

Harshul Mehra

Aug 22, 2025

Prayagraj news
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी। फोटो सोर्स-Ai

Prayagraj News: यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने 2026 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। स्कूल अब 1 सितंबर, 2025 तक ट्रेजरी चालान के जरिए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

पहले 16 अगस्त निर्धारित की गई थी तारीख

फीस जमा करने की डिटेल 6 सितंबर की मध्यरात्रि तक यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह समय सीमा पहले 16 अगस्त निर्धारित की गई थी।

12 से 20 सितंबर तक हो सकता है सुधार

प्रक्रिया के अगले चरण में, स्कूल के प्रधानाचार्यों को वेबसाइट से छात्र चेकलिस्ट डाउनलोड करने और 7 से 11 सितंबर के बीच नाम, माता-पिता के नाम, विषय और तस्वीरों जैसी जानकारी की सटीकता को सत्यापित करना होगा। अगर कोई कमी पाई जाती हैं, तो प्रधानाचार्य 12 से 20 सितंबर तक सुधार कर सकते हैं।

स्कूलों और छात्रों को राहत

संबंधित कदम में, बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी है। कोषागार में पंजीकरण शुल्क जमा करने और बोर्ड की वेबसाइट पर शैक्षिक विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि अब 10 सितंबर है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ने से स्कूलों और छात्रों को राहत मिलेगी।

Published on:

22 Aug 2025 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Prayagraj: 2026 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें डिटेल

