बीड में रोंगटे खड़े करने वाली लापरवाही! डिलीवरी के बाद पेट में दर्द से तड़पती रही महिला, पुणे में पेट खुला तो डॉक्टर भी सहम गए!

Maharashtra Medical Negligence: महाराष्ट्र के बीड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 19 साल की एक महिला ने सी-सेक्शन के जरिए बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पेट में तेज दर्द और उल्टियां होने लगीं। परिवार उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां जांच और स्कैन के बाद जो बात सामने आई, उसने परिजनों के होश उड़ा दिए।